Órgãos infectados com HIV: Médico denunciado retoma cargo em prefeitura

Denunciado no caso dos órgãos contaminados com HIV no Rio de Janeiro, o médico Walter Vieira, sócio do laboratório investigado no crime, voltou a trabalhar para a prefeitura de Nova Iguaçu.

O que aconteceu

Walter retornou ao cargo de médico ginecologista e obstetra na Secretaria Municipal de Saúde. Decisão foi publicada no Diário Oficial do município na segunda-feira (6). O cargo não tem relação com o crime pelo qual ele é investigado.

O médico é um dos sócios do laboratório PCS LAB Saleme, responsável pelos exames que deram "falso negativo" para HIV. Ele foi denunciado pelo MPRJ junto a outro sócio e quatro funcionários da unidade pelos transplantes, que infectaram pelo menos seis pessoas.