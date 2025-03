Operação da PM no Complexo da Maré tem tiroteio e mata suspeito

Um intenso confronto durante uma operação da Polícia Militar deixou um suspeito morto na madrugada de hoje no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Policiais do Bope dizem ter sido ''atacados'' por criminosos na Vila do Pinheiro. No confronto, um homem foi ferido e socorrido para um hospital da Ilha do Governador, mas não sobreviveu.

Ele era suspeito de envolvimento na morte de dois policiais militares, ocorridas em 2024. Com ele, foram apreendidos um fuzil, um rádio comunicador, munições e drogas.