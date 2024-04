Plástica, botox e queima dos dedos: como criminosos tentam driblar polícia

O traficante Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, já chegou a ser apontado como o traficante mais procurado da América Latina. Foragido por quase 30 anos, os bens do narcotraficante no Brasil, avaliados em mais de R$ 1 bilhão, estão bloqueados pela Justiça. A estimativa é de que o homem tenha outros bens estimados em cerca de R$ 300 milhões no Paraguai.

Ele tinha vida social normal. Não estava preocupado em ser preso, sabia que não seria reconhecido. Aparentava uns 20 anos a menos. Nós investigávamos alguém que não tinha nome e não tinha rosto, disse o delegado Elvis Secco, responsável por capturá-lo, em 2017.

Nova identidade

O traficante Lenon Oliveira do Carmo antes e depois das cirurgias que, segundo a polícia, foram realizadas para evitar sua identificação Imagem: Divulgação/SSP-AM

Em outubro de 2020, a polícia prendeu o traficante Lenon Oliveira do Carmo, em Fortaleza. Apontado como autor de homicídios em Manaus, estava foragido desde 2018.

De acordo com a polícia, para escapar das autoridades o homem passou por cirurgias plásticas no rosto e assumiu uma nova identidade, passando a se chamar Aylon Soares Cardoso.