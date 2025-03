Vistoria de 2024 apontou risco de queda de casarão no Rio, diz prefeitura

Dono do imóvel recebe notificações da prefeitura desde 2014. O UOL não conseguiu localizar o proprietário. O espaço está aberto para manifestação.

No momento, a Defesa Civil municipal realiza vistoria no local. Os agentes avaliam se há necessidade de demolir o que sobrou do casarão.

A reportagem questionou a Prefeitura do Rio sobre o motivo do município não ter adotado medidas após o proprietário ignorar as notificações. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Homem morreu após desabamento

A vitima não teve a identidade divulgada. O homem foi encontrado morto em dos veículos soterrados, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre feridos. Ao menos três carros e uma moto ficaram sob os escombros.