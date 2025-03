UpBus processa Prefeitura de SP após acusação de elo com PCC

Em janeiro de 2025, a Prefeitura anunciou o rompimento dos contratos com a UpBus e a Transwolff, iniciando um processo de transição para novas empresas. A Alfa RodoBus deve assumir as linhas da UpBus, enquanto a Sancetur ficará responsável pelas operações da Transwolff.

Confira a fala completa do prefeito Ricardo Nunes:

Tivemos um prazo para a Upbus apresentar a empresa para que ela possa ser adquirida. Ela apresentou. Eu tinha dado o prazo até às 17 horas. Eles apresentaram às 16 horas e 50 minutos, algo assim. Eles apresentaram. Portanto, então, inclusive, com esse documento que eles nos enviaram, concordando com os critérios colocados pela Prefeitura de São Paulo. Agora, lógico, é um direito deles querer argumentar juridicamente, fazer alguma manobra, mas, da nossa parte, continua a mesma coisa. Essa é uma empresa que, do nosso ponto de vista, não serve para continuar no serviço de transporte da cidade de São Paulo, como não serve para ficar na Transwolf. E qualquer uma outra empresa que a gente avalie que não tenha condições de prestar um bom serviço, a gente vai substituir. Então, se eles declinarem, de ter a venda da empresa para outra empresa que a gente entende como empresa razoável e que tenha condições de tocar, a gente vai tocar esse processo. Se eles continuarem insistindo com a ação judicial, eu decreto a caducidade. Eles estão fora do sistema de uma forma rápida, objetiva, que é um decreto meu e eu faço uma licitação.