Lula corre em vídeo, incentiva prática de exercícios e reforça meta de viver 120 anos

Não é a primeira vez que Lula faz publicações de suas atividades físicas. Mas, no vídeo deste sábado, o presidente usa uma linguagem diferente dos conteúdos produzidos antes da gestão do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. Em formato mais dinâmico, Lula fala diretamente aos internautas enquanto se exercita.

Na semana passada, Sidônio apresentou, em reunião com representantes da comunicação de todas as pastas do Executivo, um novo plano de comunicação. Membros do governo querem uma "comunicação mais próxima", conforme os termos usados recentemente pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.