'Parecem envenenadas': moradores de Itupeva denunciam morte de abelhas

Espécie está em declínio no mundo todo. Segundo Aguirre, o desmatamento é a principal causa, ao destruir áreas onde as abelhas se alimentam e fazem seus ninhos. "Quando áreas verdes naturais são convertidas em cultivo agrícola ou em espaços urbanos, as abelhas perdem locais onde se alimentam e onde faziam as colmeias", afirma.

Uso indiscriminado de agrotóxicos também contribui para o problema. Casos de mortes massivas já foram registrados em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, com milhares de abelhas encontradas mortas. Para Aguirre, que também é dono do Meliponário AirbnBee —espaço dedicado à criação de abelhas nativas sem ferrão e à educação ambiental sobre a espécie—, o impacto pode ser grave, comprometendo a polinização e desequilibrando toda a cadeia alimentar.