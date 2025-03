Na 1ª fila para ver julgamento no STF, Bolsonaro posta ironia a Moraes

Acompanhando o próprio julgamento na primeira fila da Primeira Turma do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais.

O que aconteceu

Bolsonaro mencionou o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina hoje e usou a figura do juiz de futebol para atacar Moraes. "Já no meu caso, juiz apita contra antes mesmo do [sic] jogo começar", ironizou o ex-presidente.