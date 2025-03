Morre dentista baleada no peito após tiroteio na Bahia; órgãos serão doados

A cirurgiã-dentista de 28 anos, Larissa Azevedo Pinheiro, morreu após ser vítima de uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais e suspeitos de roubo de veículos na Avenida Paralela, em Salvador.

O que aconteceu

A jovem foi internada e mobilizou uma rede de solidariedade por doações de sangue nas redes sociais, mas não resistiu aos ferimentos. O enterro será realizado amanhã, 24 de março, em Itamari, no interior da Bahia. Larissa faleceu no dia 22 de março, em Salvador, após ser baleada durante o tiroteio ocorrido no dia 14 de março.

A dentista utilizava um mototáxi para se deslocar ao trabalho. Na ocasião, ela estava a caminho de Candeias, município do Recôncavo Baiano, quando ocorreu o confronto entre policiais e suspeitos de roubo de veículos.