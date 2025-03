Bebê vai para a UTI após farmácia vender medicamento errado

A família desejava comprar bromoprida, mas acabou recebendo tartarato de brimonidina no lugar. Trata-se de um colírio utilizado por adultos para o tratamento de glaucoma e outras complicações nos olhos.

A defesa da rede alegou que a confusão ocorreu devido à dificuldade de compreensão sobre o que estava escrito na receita, e culpou os pais da criança por não terem lido a bula do medicamento, enquanto a família acusou a farmácia de negligência.

A Justiça deu ganho de causa à família. A decisão foi do juiz Emanuel Brandão Filho, da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, que condenou a drogaria pela venda errada do medicamento. A rede recorreu, mas a 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão inicial.

A relatora do recurso, desembargadora Ana Lucia Romanhole Martucci, entendeu que o receituário, embora tenha sido escrito à mão, não estava ilegível. "Se o atendente não tinha certeza da venda a ser efetuada, cabia-lhe consultar o farmacêutico responsável. [...] Na pior das hipóteses, poderia facilmente certificar-se, com questionamentos aos genitores da paciente, de que se tratava de um bebê com enjoo e vômito, o que não ensejaria a prescrição de medicação consistente em colírio de uso adulto."

A rede de farmácias terá de indenizar a família em R$ 21 mil. A criança, a mãe e o pai devem receber R$ 7 mil cada um, segundo a decisão, como reparação por danos morais. O processo transitou em julgado, e a rede não pode mais recorrer.

Outro bebê morreu após a mesma confusão