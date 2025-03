Porsche que alcança 320 km/h é integrada à frota da PF de Santa Catarina

Veículo foi apreendido em junho de 2024. O modelo de luxo pertencia a um dos alvos da Operação Toppare, que investigou crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico internacional de drogas. Na ocasião, foram sequestrados bens avaliados em mais de R$ 35 milhões.

Imagem: Reprodução/Instagram

Utilização da Porsche 911 será provisória. Assim como os outros veículos de luxo customizados pela PF, o modelo ajuda em ações educativas. O objetivo, segundo a corporação, é "conscientizar a população sobre a importância do combate ao crime organizado e da descapitalização de bens dos criminosos, desencorajando a prática de ilícitos".

Imagem: Reprodução/Instagram

Nova viatura foi colocada em exposição. O Porsche de luxo caracterizado ficou estacionado no Floripa Shopping, em comemoração aos 81 anos da Polícia Federal.

Modelo atinge velocidade final de 320 km/h. Segundo as especificações apresentadas no site da montadora, a nova viatura tem 580 cavalos de potência e alcança a aceleração de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos. O preço atual do modelo 0 km é de R$ 1,8 milhão, segundo a Tabela Fipe, referência do mercado automotivo.