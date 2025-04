ADPF das Favelas: STF aprova plano do Rio e manda PF investigar milícias

O STF (Supremo Tribunal Federal) homologou parcialmente nesta tarde as medidas do governo do Rio para reduzir a letalidade das operações policiais nas favelas e determinou que sejam adotados complementos, como um plano para retomar as áreas ocupadas por organizações criminosas e a abertura de uma investigação da Polícia Federal sobre a relação de milícias e do narcotráfico com agentes públicos do estado.

O que aconteceu

O Supremo concluiu o julgamento de processo que começou em 2019. Os 11 ministros chegaram a um consenso sobre o tema, determinando regras para garantir que as operações policiais no Rio respeitem os direitos humanos e as autoridades consigam reduzir a atuação de organizações criminosas.

Governador presente. A sessão foi acompanhada presencialmente pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Famílias de vítimas de letalidade policial também assistiram ao julgamento.