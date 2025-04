Caminhão com combustível explode na BR-101 em SC e incendeia 25 veículos

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o acidente causou pânico entre os motoristas dos veículos que estavam próximos do lugar onde o caminhão tombou. Os ocupantes desses veículos saíram correndo pela pista para fugir do fogo.

Entre as vítimas do acidente, estão o motorista do caminhão-tanque que tombou e sua mulher. Ambos sofreram queimaduras nos membros superiores e inferiores e foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pinheira. Outras três pessoas foram atingidas pelas chamas e removidas por ambulâncias da concessionária.

A BR-101 é o principal corredor viário de Santa Catarina, e o bloqueio está provocando um grande congestionamento na região. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a pista sentido Porto Alegre (sul) está com quatro quilômetros de fila, e a pista sentido Curitiba (norte) está com cinco quilômetros de fila. Os bombeiros ainda estão fazendo rescaldo nas cargas de outros caminhões envolvidos no acidente que não o caminhão-tanque. Não há previsão de liberação.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram com viaturas vindas de outras cidades. Vídeos divulgados pelos próprios bombeiros mostram que um carro transportando explosivos foi retirado da área de risco. Uma "linha de defesa" foi montada para evitar o avanço das chamas.