Sargento da PM de folga mata feirante por engano em saída de boate no RJ

Na saída da boate, a mulher do agente apontou Pedro Henrique como um dos envolvidos na confusão dentro da casa noturna. Na sequência, o policial militar teria ido em direção à vítima e efetuado os disparos à queima-roupa. O socorro foi acionado, mas o jovem morreu no local.

Sargento foi preso em flagrante e encaminhado ao 22º DP (Penha). Fernando alegou que reagiu em legítima defesa porque o feirante teria, supostamente, o ameaçado com uma faca. O militar vai responder por homicídio qualificado e aguarda preso até passar por audiência de custódia. O UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Testemunhas filmaram parte da ação. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo de Pedro Henrique no chão. Afastado, Fernando é visto dentro de uma viatura da PM, mas ele não foi algemado e está sentado no banco de trás em vez do cubículo na parte traseira da viatura para colocar presos, conhecido como camburão. O agente chega a levantar o vidro do carro para evitar que seu rosto seja filmado.

PMRJ disse ter instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do crime. "O comando da corporação reitera que não compactua com cometimento de excessos e crimes realizados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", disse em nota.