Vaga para 'abordar pedintes' revolta; anúncio é caso de aporofobia?

O shopping diz que as vagas de assistência social existem para oferecer acolhimento humanizado às pessoas em vulnerabilidade social que buscam o estabelecimento como um pedido de ajuda. E, em função disso, firmou um convênio com o programa "Cidade Protetora", da prefeitura de São Paulo, para que essas pessoas possam ser encaminhadas para projetos sociais nos quais poderão ter uma assistência adequada.

A Verzani & Sandrini, que presta serviços para o shopping, afirmou, em nota, que o conteúdo da vaga não reflete seus valores e que o anúncio foi gerado "de forma automatizada". Em nota, a empresa disse que solicitou a retirada do anúncio e está revisando seus fluxos internos de comunicação e recrutamento. "O conteúdo foi divulgado de forma inadequada por meio de um sistema automatizado de replicação", afirmou.

A empresa negou que o shopping tenha participado da criação ou validação do conteúdo. Reforçou também seu compromisso com práticas humanizadas. "Atuamos com respeito, acolhimento e compromisso com a dignidade humana." A companhia disse estar à disposição para colaborar com a apuração dos fatos. A nota cita ainda o programa "Nosso Cuidar", voltado ao acolhimento de colaboradores e familiares.

Código de ética

O UOL procurou o Cress-SP (Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo) para comentar o caso e aguarda retorno. Caso haja manifestação oficial, esta reportagem será atualizada.

O Código de Ética do Assistente Social proíbe expressamente o uso da profissão como instrumento de repressão, exclusão ou controle social. Entre os princípios fundamentais está o "compromisso com a eliminação de todas as formas de preconceito" e a atuação voltada à "universalização dos direitos sociais". A função de abordar pessoas em situação de rua para fins de remoção ou invisibilização é incompatível com esses princípios. O documento também orienta que profissionais devem se recusar a cumprir ordens que contrariem os valores da profissão ou coloquem em risco a dignidade dos atendidos.