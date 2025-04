Procon-RJ autua arquidiocese após acidente no Cristo Redentor

A Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, órgão da Arquidiocese do Rio de Janeiro responsável pelo patrimônio, foi autuada pelo Procon-RJ e pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor após acidente envolvendo um turista chileno na última quinta-feira.

O que aconteceu

Adolescente foi atingido por pedestal usado em missa. Um turista chileno de 16 anos foi ferido na cabeça e no pé esquerdo enquanto visitava o monumento do Cristo Redentor na última quinta-feira. Para tirar fotos, ele teria invadido um cercadinho fechado com fitas para a realização de uma missa e foi atingido por um pedestal de ferro que caiu com o vento. O jovem foi atendido no local, medicado e teve alta.

Iphan notificou Igreja. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional disse que o Santuário do Cristo Redentor promove duas missas por dia no local, mas que a estrutura usada só poderia ser instalada no monumento tombado mediante autorização prévia, o que não aconteceu. O órgão então notificou o Santuário para que retire a estrutura instalada.