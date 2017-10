Veículo atropela ciclistas em Manhattan e deixa ao menos seis mortos

AP Photo

Ao menos seis pessoas morreram e 11 ficaram feridos após um incidente com uma caminhonete e relatos de tiros a alguns quarteirões do prédio do World Trade Center, segundo o jornal New York Times.

Os primeiros relatos de testemunhas dão conta de que um motorista teria invadido a área de ciclistas e dirigido ao longo de alguns quarteirões, atropelando diversas pessoas.

Após deixar a ciclovia, o motorista teria batido em um outro veículo e descido do carro com uma arma de brinquedo, segundo a polícia de Nova York.

O suspeito foi baleado pela polícia e preso. Nas redes sociais, muitas testemunhas relataram o

O incidente aconteceu perto da West Side Highway, disse o porta-voz da polícia Ahmed Nasser.

