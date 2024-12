Natal em Belém é ofuscado pelo 2° ano da guerra em Gaza; Papa tem segurança reforçada no Vaticano

O Papa de 88 anos, recentemente debilitado por um resfriado, deve presidir a missa da véspera de Natal na Basílica de São Pedro antes de dar sua tradicional bênção "Urbi et Orbi" ("À cidade e ao mundo") na quarta-feira.

Na ocasião, espera-se que ele apresente uma visão geral dos conflitos mundiais e renove seus apelos por um cessar-fogo no Oriente Médio, três dias após suas críticas à "crueldade" dos ataques em Gaza, que provocaram protestos de diplomatas israelenses.

No dia anterior, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu havia falado "cautelosamente" sobre o "progresso" em direção a um acordo sobre os reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque sem precedentes do Hamas palestino em solo israelense em outubro de 2023, uma das condições para um cessar-fogo.

Alegria "limitada"

Enquanto isso, Belém "limita" a alegria natalina durante as celebrações desta terça-feira (24), explica Anton Salman, prefeito dessa cidade na Cisjordânia ocupada, localizada a apenas dez quilômetros de Jerusalém, do outro lado do muro de separação erguido por Israel.

"Não montamos uma árvore de Natal, não decoramos as ruas (...) Queremos (...) mostrar ao mundo que a Palestina ainda sofre com a ocupação e a injustiça israelenses", acrescentou o prefeito.