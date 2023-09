México bate recorde do Guinness com bola de queijo de mais de meia tonelada

O estado de Chiapas, no sul do México, bateu o recorde do Guinness Book da maior bola de queijo Oaxaca já produzida, com 558 quilos de peso total.

O que se sabe:

Oitenta trabalhadores de 10 empresas produtoras de queijo se reuniram no estado de Chiapas, no sul do México, para quebrar o recorde mundial do Guinness para a maior bola de quesillo - comumente conhecido como queijo Oaxaca, ou queijo em tiras.