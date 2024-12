Brasil líder do Brics, Trump e mundo rachado: a agenda geopolítica de 2025

Trump de volta

O ano político global começa com a posse de Trump, no dia 20 de janeiro. E ele promete que não esqueceremos tão cedo da data. Sua equipe prepara uma artilharia de medidas, na forma de ordens executivas. Isso deve incluir ações de deportação em massa de estrangeiros, a elevação de tarifas de importação para produtos chineses e de outros competidores, a desregulamentação de leis ambientais e o fim de processos para os invasores do Capitólio.

Sua presidência tem tudo para mandar onda de choques pelo mundo, seja no aspecto comercial ou na ofensiva contra entidades como a Otan, ONU e diversas alianças.

O novo mandato ainda será um teste para a extrema direita e sua ambição para redefinir conceitos como direitos humanos e a própria democracia. Com Elon Musk no poder ao lado de Trump, o governo americano ainda será acompanhado por todos sobre como tratará as redes sociais e o desenvolvimento de códigos de conduta para a Inteligência Artificial.

Brics, China e a desdolarização

O mandato de Trump, desta vez, não será apenas observado com surpresa pelo resto do mundo. Ao contrário do que ocorreu em seu governo de 2017, governos prepararam cenários e medidas para enfrentar o republicano. A China, por exemplo, diversificou sua rede de abastecimento e de destino de exportações.