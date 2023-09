Polícia é acionada após confundirem aula de yoga com chacina na Inglaterra

Homem se assustou com suposto assassinato. Eles foram chamados por um homem que passava por perto, que se assustou com um suposto assassinato em massa no estúdio devido às pessoas deitadas.

Alunos estavam deitados no chão, em relaxamento. Millie Laws, dona do Unity Yoga, disse à CNN que cinco carros da polícia apareceram no local logo após ela e os outros sete participantes da aula terem saído e foi informada sobre o episódio por meio de um telefonema do gerente do local. "Eles estavam todos participando de um lindo relaxamento profundo e nunca poderia ter passado pela cabeça de ninguém que isso pudesse ser interpretado dessa forma".

Postagem tranquiliza vizinhos. Uma postagem dos funcionários de um café que fica dentro do local falaram sobre o mal-entendido em uma postagem nas redes sociais, tranquilizando os vizinhos pelas sirenes de polícia. "Se alguém ouviu a grande quantidade de sirenes da polícia na Capela St Leonard às 21h30 da noite passada, fique tranquilo".

A publicação ainda confirma que se tratava apenas de uma aula de yoga. "Eles estavam a caminho do Observatório depois que alguém relatou um assassinato em massa em nosso prédio, tendo visto várias pessoas deitadas no chão. Na verdade, acabou sendo a aula de yoga".

Além de prestar esclarecimentos, a denúncia da suposta chacina virou alvo de brincadeira na postagem. "Caro público, tenha em atenção que o Observatório tem muitas aulas de yoga à noite. Não fazemos parte de nenhum culto ou clube maluco".

A polícia também diz que a denúncia foi feita com "boas intenções" e que estão "felizes" por ver que todos estavam bem ao chegarem ao local. "Uma ligação foi feita devido às preocupações dos ocupantes do Observatório do Mar do Norte, na Capela St Leonards. Policiais compareceram, estamos felizes em informar que todos estavam bem e seguros. A ligação foi feita com boas intenções".