Maduro diz que aliança com a China não visa tirar recursos de outros países

Segundo o presidente, os dois países estão trabalhando em projetos de grande porte, em áreas como economia, alimentação, educação, ciência e tecnologia. Ele afirma que a Venezuela ratificou o seu compromisso com a cooperação estratégica, no âmbito da XVII Reunião da Comissão Conjunta de Alto Nível.

A parceria estratégica entre a Venezuela e a China não visa ir contra ninguém, nem dominar os países, muito menos tirar recursos ou riquezas das nações. Ao contrário. Trabalhamos para desenvolver a indústria, a agricultura, a tecnologia, a capacidade de gerar emprego e satisfazer as necessidades do Povo. É o século de um mundo diferente, pluri polar e pluricêntrico.

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em post no X.

Em outro post, ele escreveu que a Declaração Conjunta entre a República Popular da China e a República Bolivariana da Venezuela é um documento de grande importância estratégica e consensual, com 30 itens sobre a relação entre os dois países. "Conversamos sobre todos os assuntos, encontramos soluções e novos caminhos para um relacionamento superior", comentou.

Maduro avaliou como positiva sua reunião com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, para consolidar os laços de apoio entre os países, com objetivos concretos que permitirão expandir a cooperação bilateral em diversas áreas. "Venezuela e China em uma única força", comentou.

Pequim mantém relações próximas com o governo Maduro, mesmo com o isolamento internacional do país. A China é um dos principais credores da Venezuela, que registrou uma queda de 80% no PIB em uma década, em consequência da crise econômica.

O presidente venezuelano encontrou-se hoje também com o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji. Maduro busca apoio para a adesão de seu país ao BRICS, o que seria um importante passo para a recuperação da economia venezuelana.