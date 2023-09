Menina perde parte do intestino após engolir bolas magnéticas na Inglaterra

Mãe faz alerta

Berriman declarou que acredita que a filha engoliu as bolas individualmente e, como são ímãs, elas se juntaram no intestino da criança e abriram um buraco. Após o incidente, ela vem alertando os pais nas redes sociais para tomarem cuidado com esse tipo de brinquedo.

Não comprem essas bolas de metal. Eu gostaria de nunca tê-las comprado para meu filho mais velho. Claro, sou parcialmente culpada por isso, ela deve tê-las engolido quando eu estava de costas, por um segundo, mas quero aumentar a conscientização sobre o quão perigosas essas bolinhas podem ser.

Jade Berriman

Em nota encaminhada ao Daily Mirror, o posto de saúde onde a criança foi atendida informou que não podia comentar casos individuais, mas pediu a qualquer pessoa insatisfeita com seus serviços que entre em contato.

Já o hospital onde a menina foi dispensada e depois internada disse que não havia qualquer registro de reclamação por parte da família. A unidade pediu para que algum parente procurasse a unidade, para oficializar o caso e possibilitar uma investigação sobre o ocorrido.