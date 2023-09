Homem morre e outro fica ferido após serem chifrados por touro na Espanha

Um homem de 62 anos morreu e outro, de 60, ficou ferido após ambos terem sido chifrados por um touro, durante uma festa de rua no povoado de Pobla de Farnals, em Valência, na Espanha.

O que se sabe:

O caso ocorreu no sábado, por volta das 19h30, durante uma festa de rua, e as cenas do ataque se espalharam pelas redes sociais.