Vídeo mostra oficial de aeroporto engolindo dinheiro furtado de passageiro

Uma oficial de triagem do OTS (Escritório de Segurança de Transporte) em um aeroporto das Filipinas foi flagrada em vídeo supostamente furtando US$ 300 (cerca de R$ 1.500) de um passageiro e tentando engolir as notas.

O que aconteceu

O incidente ocorreu no dia 8 de setembro, no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Ninoy Aquino. A oficial de segurança levou a mala do passageiro para inspeção manual enquanto ele passava por um scanner de raio-x, segundo o jornal Boletim de Manila.