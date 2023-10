Professora: Israel corta recursos de Gaza há anos; cerco é crime de guerra

O corte de recursos promovido por Israel contra a Faixa de Gaza acontece há anos e não só agora com o agravamento do confronto, contou durante o UOL News da tarde desta segunda-feira (9) a doutoranda em Relações Internacionais e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC-SP Isabela Agostinelli.

O conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas entrou no terceiro dia nesta segunda-feira (9). Israel reuniu mais de 100 mil soldados de reserva perto da Faixa de Gaza —território palestino de onde partiu o ataque de sábado (7)— e determinando um "cerco completo" no local, com corte da eletricidade, de combustíveis e alimentos.

Até o momento, o ataque do Hamas e a reação israelense deixaram mais de 1,3 mil mortos, segundo autoridades.