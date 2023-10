Funcionário do McDonald's mata mulher após discussão em restaurante nos EUA

A mulher fugiu para o restaurante para se afastar da vítima, mas ela também entrou no McDonald's.

As duas foram separadas pelo gerente da loja e a vítima foi embora, que voltou pouco tempo depois e foi novamente recebida pelo gerente, além de um funcionário da unidade.

Iniciou-se uma discussão entre os três e, segundo a polícia, a vítima supostamente estendeu a mão e tocou no funcionário, que reagiu, atirando contra ela com uma arma que ele trazia escondida.

Após atirar, o funcionário fugiu em seu carro e se dirigiu até a escola onde o filho estuda. Segundo a polícia, um inspetor escolar do centro de ensino reconheceu o suspeito após tomar conhecimento do caso no fast food e ele terminou detido no estacionamento.

Embora a polícia não acreditasse que o suspeito pretendesse causar danos à escola, as autoridades fecharam a unidade até que ele fosse levado sob custódia, apurou a Fox News.

A mulher atirada pelo funcionário não resistiu ao ferimento e morreu. O suspeito, que não foi identificado, foi levado à delegacia onde foi autuado por assassinato e conduzido para a prisão do condado de Henderson.