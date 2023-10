Paraquedista de 104 anos prestes a entrar para o Guinness morre nos EUA

Amigo próximo de Hoffner, o enfermeiro Joe Conant disse que ela foi encontrada morta na manhã de segunda-feira por funcionários da casa de repouso, segundo apurou a ABC News.

Ele disse que conheceu Hoffner há alguns anos, enquanto trabalhava como cuidador de outro residente no centro de convivência para idosos. Ele disse que ela tinha uma energia incrível e permanecia mentalmente afiada.

Ela era incansável, simplesmente não parava. Não era alguém que tirava uma soneca à tarde, ou que não aparecia para os eventos, jantares ou qualquer outra coisa. Estava sempre lá, presente. Ela continuava a viver, sempre.

Joe Conant, enfermeiro

Em 1º de outubro, Hoffner fez um salto duplo de paraquedas que pode colocá-la no Livro dos Recordes como a paraquedista mais velha do mundo. Ela saltou de um avião a uma altura de 4.100 metros no Skydive Chicago, em Ottawa, Illinois, que fica a 140 quilômetros a sudoeste de Chicago.

"A idade é apenas um número", disse Hoffner a uma multidão entusiasmada, momentos após o pouso. "O que você tiver vontade de fazer, faça", declarou. Essa não foi a primeira vez que ela saltou de um avião. A primeira ocorreu quando ela tinha 100 anos.