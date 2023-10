Homem come 50 unidades da pimenta mais ardida do mundo em tempo recorde

Um canadense bateu o recorde de quem come 50 unidades da pimenta mais ardida do mundo em menos tempo. Ele comeu 50 carolina reapers em 6 minutos e 49 segundos.

O que aconteceu

Depois de chegar nas 50 unidades, ele ainda comeu mais 85 carolinas reapers. Com isso, além do recorde, ele ficou em segundo lugar na competição que mede as tentativas de comer mais carolinas reapers em uma sentada. A pimenta é considerada a mais ardida do mundo. O feito foi divulgado na semana passada pelo Guinness World Records.