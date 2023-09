Nota de US$ 10.000 de 1934 é leiloada por R$ 2,4 milhões nos EUA

Este é o valor mais alto já pago por uma nota do tipo, de acordo com a rede CNN. O recorte anterior era de US$ 384.000 (cerca de R$ 2 milhões à época), em setembro de 2020.

De acordo com o portal Business Insider, o Tesouro dos Estados Unidos imprimiu notas de US$ 500, US$ 1.000 e US$ 10.000 entre o final do século 19 e o início do século 20. Por causa da baixa circulação, elas foram descontinuadas em 1969. Hoje, a nota de dólar mais alta utilizada é de US$ 100.

Chegou a existir ainda uma nota de US$ 100.000, também impressa em 1934. Ela, no entanto, só circulava em transações intergovernamentais, entre o Banco Central norte-americano e outras órgãos do governo.