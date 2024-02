Reinaldo: Milei faz ataque a brasileiros; Bolsonaro não vai se manifestar?

Reinaldo ainda afirmou que Milei está "completamente perdido" com a situação econômica do país, que vê a inflação disparar, e acabou importando a estratégia europeia de culpar imigrantes.

Ele importa a pauta da imigração, porque quando cria essas restrições está sendo dito que parte das dificuldades que vive a Argentina é provocada por estrangeiros, assim como a extrema direita faz na Europa, o que obviamente é mentira. É um cálculo de alguém que não tem saída. Milei não tem nada a oferecer e, ainda que exista uma certa condescendência, a coisa já está virando e tem mais pessoas achando que o governo dele é ruim do que o contrário. Reinaldo Azevedo

Diante do impasse com brasileiros na Argentina, Reinaldo também destacou que o Brasil é um dos maiores parceiros comerciais da Argentina, e usar brasileiros como "bodes expiatórios" não é uma atitude muito inteligente do presidente argentino.

Milei não tem responsabilidade nenhuma e é um maluco, um delinquente político e, por isso, precisa achar bodes expiatórios. Não é segredo na Argentina que se usam brasileiros como bodes expiatórios e nós sabemos que existe um certo sentimento em estratos da população argentina de sua superioridade. Eles têm isso muito presente em relação aos demais países e até outro dia se julgavam europeus deslocados da Europa, então Milei tenta explorar isso e faz esse ataque aos brasileiros. Mas, vamos lembrar que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Argentina e é vital para a economia argentina. Reinaldo Azevedo

Por fim, o colunista do UOL apontou que o governo brasileiro deverá se manifestar contra as medidas, mas voltou a cobrar um posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.