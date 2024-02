Guinness tira de Bobi, supostamente com 31 anos, título de 'cão mais velho'

O GWR (Guinness World Records) retirou de Bobi, um rafeiro-do-alentejo português que morreu no ano passado com supostos 31 anos de vida, o título de "cão mais velho do mundo".

O que aconteceu

Segundo a revisão do Guinness, "não foram confirmadas as evidências necessárias para apoiar a reivindicação de Bobi como detentor do registro". O Guiness publicou hoje (22) os resultados de uma análise que conduziu sobre Bobi, morto em outubro do ano passado.