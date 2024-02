Transporte de bomba da 2ª Guerra interdita 1.200 residências na Inglaterra

Especialistas em eliminação de bombas concluíram que o artefato causaria muitos danos se fosse detonado no local, podendo destruir várias residências. Por essa razão, autoridades de defesa do país optaram por transportá-la em um comboio militar, que exigiu um cordão de isolamento em torno de 1.200 propriedades. A apuração é do jornal britânico Daily Mail.

Estima-se que mais de 3 mil pessoas estão tendo que deixar suas casas para que a operação seja realizada. Um esquadrão de 25 recrutas da Marinha Real, além de soldados e outros residentes, uniram forças para transportar moradores retardatários em três grandes vans de remoção fornecidas pelo condado, na noite passada.

O transporte da bomba será feito hoje, por especialistas treinados em desmontagem de bombas, até o terminal de Torpoint Ferry. O objetivo é levar a arma para um lugar distante, e detoná-la no mar.

Várias escolas e creches estão sendo fechadas em Plymouth para permitir a realização da operação. As linhas de trem serão paralisadas e os serviços de balsa e ônibus serão suspensos ou desviados.

O homem que encontrou a bomba no quintal de sua filha teme que a propriedade seja prejudicada. Ele acredita que as seguradoras locais podem não pagar para cobrir os danos da retirada do objeto.

Ele descobriu a bomba graças ao trabalho de um empreiteiro, contratado para ampliar a residência da filha. O profissional escavava o quintal para instalar novas fundações quando encontrou o objeto.