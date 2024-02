Helicóptero com turistas cai após decolar e fica preso a antena na Colômbia

Um helicóptero com quatro turistas, piloto e co-piloto, perdeu o controle segundos após a decolagem na Colômbia e ficou preso a uma antena.

O que aconteceu

A aeronave decolou de um heliporto, no alto de um prédio, e caiu segundos depois. Imagens gravadas por vizinhos mostram o início do voo já sem controle, com a aeronave girando no ar e caindo na sequência.