Homem é preso após ser flagrado escalando torre de celular nos EUA; veja

Um homem foi preso após ser pego em flagrante pelo helicóptero da polícia escalando uma torre de telefonia celular nos EUA.

O que aconteceu

O helicóptero do escritório do xerife do condado de Hillsborough, na Flórida, foi chamado na noite de sábado (24) para auxiliar os agentes de campo, presentes na Rhodine Road. Eles tentavam confirmar relators de que um homem estaria escalando uma antena de celular.