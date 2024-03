Rato invade coletiva de prefeito de Buenos Aires e causa gritos e correria

Como se não bastasse, o animal acabou capturado por dois cães que estavam no local. Assim que um deles deixou o local com o roedor na boca, a entrevista foi retomada. Toda a cena foi gravada por câmeras que estavam no local e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

A "Feira Informal Perette", na zona portuária da cidade, contava com mais de 600 barracas que vendiam produtos "de origem desconhecida", segundo a prefeitura. Antes da interrupção da coletiva, Macri garantiu que a feira informal era também um local onde "eram cometidos crimes". Além de dificultar a entrada e saída de ônibus de um terminal próximo, os feirantes "comercializavam drogas e produtos roubados". A informação é do jornal La Nación.

A ação de desmonte da feira é parte do "plano de reorganização do espaço público" promovido pela gestão de Macri. Operações do tipo já ocorreram na Plaza de Mayo, Plaza Lavalle e Plaza Congreso. Segundo a prefeitura, o objetivo é "valorizar o espaço público" para que os moradores de Buenos Aires possam passear e conviver em segurança.