Agência da ONU acusa Israel de torturar detidos por confissão sobre o Hamas

Denúncias fazem parte de um relatório feito pela UNRWA. O documento obtido pelo NYT e pela CNN relata vários casos de abusos físicos e psicológicos cometidos por Israel contra palestinos detidos em Gaza durante a guerra. Neste grupo, estão 21 funcionários da UNRWA — alguns dos quais confirmaram ter sido espancados e ameaçados. Os casos teriam acontecido entre meados de dezembro e fevereiro.

Israel diz que tortura 'viola valores' do Exército. Questionado pela CNN, o Exército israelense não comentou sobe as acusações da UNRWA, especificamente, mas disse que os maus-tratos contra presos durante o tempo de detenção ou interrogatórios são "absolutamente proibidos". O órgão ainda afirmou que as mortes de detidos estão sendo investigadas pela Polícia Militar.

Alguns de nossos funcionários informaram às equipes da UNRWA que foram obrigados a confessar sob tortura e maus-tratos. Estas confissões falsas foram feitas em resposta aos interrogatórios sobre a ligação entre a UNRWA e o Hamas e o envolvimento no ataque contra Israel, em 7 de outubro [de 2023].

Juliette Touma, porta-voz da UNRWA, em comunicado

Israel x UNRWA

Israel acusou 12 funcionários da UNRWA de ligação com o Hamas. O governo israelense disse que esses colaboradores tiveram envolvimento com o ataque de 7 de outubro de 2023. Israel também afirmou que 12% dos cerca de 13 mil funcionários da agência são membros do Hamas ou de outros grupos palestinos. A UNRWA demitiu dez dos 12 funcionários acusados — outros dois foram mortos.

Segundo a ONU, Israel ainda não apresentou provas. A única informação que a entidade dispõe se refere aos dados apresentados por Israel há mais de um mês, no final de janeiro. Um documento revelado hoje por Jamil Chade, colunista do UOL, mostra como Israel tenta inviabilizar ajuda na Faixa de Gaza.