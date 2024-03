Cabos de internet são cortados, e internet é afetada no Oriente Médio

A Seacom, empresa da África do Sul que teve um dos cabos cortados, disse que os testes apontaram para falhas na região do Iêmen. Em nota enviada à AFP, a empresa disse que tentava redirecionando parte tráfego, mas que alguns serviços ficaram fora do ar.

Houthis do Iêmen estariam focando em ataques aos cabos de fibra ótica na região. O grupo, que não assumiu a autoria do suposto ataque, também atacou recentemente navios mercantis no Mar Vermelho —e sofreu retaliação conjunta dos Estados Unidos e Reino Unido. Eles descrevem os atos como de solidariedade aos palestinos contra Israel na guerra de Gaza.

Os ataques no Mar Vermelho prejudicaram o transporte marítimo global e forçaram as empresas a redirecionarem suas rotas. Além disso, a chance de conflito alimentou os temores de que a guerra entre Israel e Hamas possa se espalhar e desestabilizar o Oriente Médio em geral.

*Com informações da Reuters