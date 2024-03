Como é iate russo de R$ 1 bilhão que virou problema para os EUA

O iate de luxo Amadea, que foi apreendido em 2022, virou um problema para os EUA. Segundo a CNN, o país tem gastado cerca de US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) por mês apenas para manter a embarcação, que está atracada em San Diego.

Saiba mais sobre o superiate

A embarcação é avaliada em US$ 230 milhões (R$ 1,1 bilhão). O iate, que seria do oligarca russo sancionado Suleiman Kerimov, foi apreendido em Fiji em abril de 2022, a pedido do governo dos EUA, sob sanções impostas após o início da guerra na Ucrânia.

Iate tem 106 metros de comprimento e sua velocidade pode chegar a 36,11 km/h. Em uma de suas extremidades, o Amadea conta com um heliporto que pode acomodar uma embarcação com peso de decolagem de até 3,5 toneladas, segundo o site Boat International.