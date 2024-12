Por que Bangladesh é o país do ano de 2024, segundo a The Economist?

Completando o top 5

Em segundo lugar na lista da The Economist está a Síria. Mais de uma década após o início de uma guerra civil que assolou o país, o ex-presidente Bashar al-Assad deixou o país e procurou asilo político na Rússia. "Assad foi facilmente o pior tirano deposto em 2024", diz a The Economist.

Segundo a revista, a saída de Assad, no entanto, não garante a paz na Síria. "A Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupo rebelde mais poderoso que agora controla Damasco e partes do resto da Síria, tem sido pragmático até o momento. Mas, até 2016, era afiliada à Al Qaeda e, durante alguns anos, governou a província de Idlib com competência, mas de forma repressiva. Se a HTS ganhar muito poder, poderá impor uma autocracia islâmica. Se tiver muito pouco, a Síria pode se desintegrar", analisa a The Economist.

A Argentina, a Polônia e a África do Sul fecham as primeiras colocações. No país sul-americano, as medidas do presidente Javier Milei, consideradas pela The Economist como "experimento de mercado livre mais radical do mundo" fizeram com que a economia argentina voltasse a crescer, com a queda da inflação e dos juros de empréstimos. No país europeu, o novo governo de Donald Tusk, formado após as eleições parlamentares de 2023, vem reparando estragos feitos durante os anos de governo do partido Lei e Justiça. Já na nação africana o Congresso Nacional Africano (CNA) irá governar por meio de uma coalizão, cujos líderes tendem a se aproximar da Aliança Democrática, oferecendo "chances de um governo melhor".

'O país do ano' é revelado pela The Economist a cada mês de dezembro. Entre os vencedores anteriores anunciados pela revista, a Colômbia levou o título em 2016 pelo fim de uma guerra civil, a Ucrânia foi eleita em 2022 por resistir a uma invasão não provocada da Rússia, e o Maláui venceu em 2020 pela democratização local. Em 2023, o prêmio foi concedido à Grécia, graças ao reestabelecimento após enorme crise financeira e a reeleição de um governo considerado "sensato" pela revista.