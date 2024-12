Trump ameaça retomar o controle do Canal do Panamá

Embora a cerimônia de posse esteja programada apenas para 20 de janeiro, Trump tem exercido sua influência política nos últimos dias da administração do presidente Joe Biden.

Quase 5% do comércio marítimo mundial passa pelo Canal do Panamá, que permite às embarcações que viajam da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos evitar a longa e perigosa rota que do extremo sul da América do Sul.

Os países que mais utilizam o Canal do Panamá são Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul.

Em outubro, a Autoridade do Canal do Panamá registrou lucro de quase 5 bilhões de dólares (30 bilhões de reais) no último ano fiscal.

