Em Israel, Tarcísio diz que fala de Lula não representa o povo brasileiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), subiu o tom contra o presidente Lula (PT), durante discurso nesta quarta-feira (20), em Israel.

O que aconteceu

Tarcísio disse que a comparação feita por Lula entre os ataques israelenses em Gaza e o Holocausto não representa o povo. "A posição do povo brasileiro nada tem a ver com a posição do seu presidente", afirmou. O governador de São Paulo discursou durante evento na cidade de Ra'anana.

Ele também sugeriu que o presidente brasileiro se alinha ao Hamas: "Se alguém quer, almeja uma posição de destaque no elenco daqueles que contribuíram para a paz mundial, é se inspirar no exemplo de Oswaldo Aranha [diploma brasileiro que contribuiu na criação do Estado de Israel], e não se alinhar a terroristas, que ele vai conseguir".