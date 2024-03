Em visita a Israel com Tarcísio, Caiado diz pedir desculpa por fala de Lula

O governador de São Paulo também prestou "solidariedade" aos israelenses no conflito contra o Hamas. "Externei a minha solidariedade ao povo de Israel e sinceros votos de sucesso nas negociações para trazer de volta os reféns para suas casas, além da nossa torcida para que seja pavimentado um caminho para a paz".

Há a expectativa que os dois governadores ainda se encontrem com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Os governadores viajaram inicialmente à convite da comunidade brasileira no país. "Depois que o primeiro-ministro soube do acordo dos governadores para visitar Israel e à luz da importante relação entre Israel e o Brasil, os governadores foram convidados pessoalmente para uma série de reuniões com altos funcionários israelenses, incluindo o primeiro-ministro", declarou a embaixada de Israel no Brasil.

Tanto Caiado quanto Tarcísio são cotados para sucederem a Bolsonaro na eleição de 2026. O ex-presidente também foi convidado por Netanyahu para visitar Israel, mas depende da autorização do Supremo Tribunal Federal pois está com o passaporte retido devido à investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também foram convidados. Porém, os dois recusaram o convite feito por entidades que representam a comunidade brasileira em Israel.