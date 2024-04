Incêndio em boate deixa pelo menos 25 mortos em Istambul

Causa do fogo é desconhecida, diz governador. Em pronunciamento, Davut Gül afirmou que a casa noturna obteve licença para funcionar em 1987 e que o documento foi renovado em 2018.

Imagens do local do incêndio mostram que pelo menos um dos andares do prédio teve fachada danificada pelas chamas. Equipes dos bombeiros continuavam no local na tarde de hoje, informou o governador.