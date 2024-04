Brasileiro é preso nos EUA acusado de crimes sexuais contra crianças

Homem vivia ilegalmente no país. De acordo com o ERO, ele imigrou para os EUA em 2001 com autorização para permanecer no país até 2002, o que não foi cumprido.

Brasileiro foi localizado em março de 2007 e ficou sob custódia. Na época, ele foi considerado apto à deportação de acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade e colocado em processo de remoção. No entanto, ele deixou a custódia no mês seguinte. Um juiz determinou que o prazo para a saída voluntária dos Estados Unidos fosse até junho de 2008.

Retorno aos EUA. Consta no texto publicado pelo ERO que ele conseguiu retornar aos EUA, em data desconhecida, sem a devida documentação.

Ele foi preso em 2021 pelo Departamento de Polícia de Everett. Na ocasião, o brasileiro foi acusado de agressão e estupro de uma criança. Um ano depois, a Justiça dos EUA mandou soltá-lo.

O nome do brasileiro não foi divulgado. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa dele.