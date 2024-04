Donald Trump diz que julgamento em NY é um 'ataque' aos Estados Unidos

Na ocasião, Trump garantiu que vai prestar depoimento no julgamento, que pode durar entre seis e oito semanas.

O processo judicial começa com a seleção dos 12 jurados que terão a responsabilidade de declarar por unanimidade se o magnata é "culpado" ou "inocente", fase que pode demorar vários dias.

Os 12 finalistas e seis suplentes serão selecionados após as resposta a um questionário minucioso sobre as suas preferências políticas e, sobretudo, sobre sua imparcialidade e capacidade de definir o destino de um dos políticos mais influentes dos últimos anos, tanto nos Estados Unidos como no mundo.

O julgamento terá de demonstrar que Trump tinha consciência dos pagamentos, pelos quais Cohen já foi condenado.

*Com informações da AFP, em Nova York (EUA)