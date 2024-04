Ladrões apostam com cartão roubado e não podem retirar prêmio milionário

Dois suspeitos usaram um cartão de débito roubado para apostar na loteria e ganharam R$ 22 milhões, em Londres.

O que aconteceu

Jon-Ross Watson e Mark Goodram descobriram os dados do cartão e usaram por cinco dias. O crime ocorreu em 2019, mas o dono do cartão descobriu que os ladrões tinham sido vencedores da loteria apenas no final do mês passado.

A dupla foi descoberta após dizer que não tinha conta bancária para o depósito. Os chefes da lotérica ficaram desconfiados e uma investigação foi iniciada. Um dos suspeitos tentou dizer que o cartão que ele usou era de um amigo.