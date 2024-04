Colisão de helicópteros deixa pelo menos um morto e desaparecidos no Japão

Uma pessoa morreu e pelo menos sete estão desaparecidas após dois helicópteros militares colidirem no Japão.

O que aconteceu

A colisão ocorreu a 270 quilômetros da Ilha de Toshima, no Oceano Pacífico, no sábado (20). Quatro pessoas estavam em cada helicóptero, segundo a agência de notícias NHK.

Helicópteros, modelo SH-60K, são da Força Marítima de Autodefesa do Japão. Eles faziam um treinamento para combater submarinos no momento do acidente.