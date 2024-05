Por que sul-coreanos usam expressão 'tá bom' acompanhada de um 'joinha'?

O comercial ficou tão popular que a empresa mudou o nome do suco. Segundo a Embaixada da Coreia do Sul no Brasil, o produto começou a ser chamado de "Tabom".

A popularidade não passou com o tempo. A expressão ainda é utilizada por muitos coreanos para dizer que algo está "muito bom", ganhando um significado ainda maior que o da expressão em português.

Esse comercial fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que as crianças da época só sabiam falar 'tá bom' na escola. Toda vez que fazia 'joinha', era 'tá bom'. Quando tomava algo gostoso, era 'tá bom'. Isso já tem mais de 30 anos e o 'tá bom' continua sua expansão na Coreia. Todo mundo usa. Os mais velhos, que lembram do comercial, e os mais jovens, que nem sabem que isso é em português.

Gu Hyewon, youtuber coreana falando sobre o tema em vídeo no canal Coreaníssima

A expressão virou referência até para o comércio. Em Seul, por exemplo, existe um restaurante chamado "Tabom Brazil", especializado em churrascaria. Nos Estados Unidos, um estabelecimento de comida coreana também utiliza a expressão no nome.

Faz parte das animações sul-coreanas. Em 2014, no clima da Copa do Mundo no Brasil, o desenho animado "Larva", que estreou nos canais de televisão coreanos antes de chegar a outros países, fez uma música para o mundial cujo refrão era a expressão "tá bom". "O que o brasileiro diz quando tá feliz? Tá bom!", diz trecho do vídeo.