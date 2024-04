Caviar na dieta e vida de artista: animais que valem milhões ostentam luxos

O cãozinho, considerado um senhor com 12 anos, chega a ganhar R$ 225 mil (US$ 45.187) por postagem patrocinada e, no passado, fez parcerias com marcas como TikTok, Target e Banana Republic.

4 - Olivia Benson

A gatinha de Taylor Swift ganha muito dinheiro com publicidade Imagem: Reprodução/Instagram

Animal: gata

Patrimônio: R$ 485 milhões

Olivia Benson é uma gata da raça Scottish Fold, adotada pela cantora Taylor Swift em junho de 2014. Ela é o terceiro animal de estimação mais "rico" do mundo, segundo o site All About Cats, que publicou no início de 2023 um ranking oficial com os pets que pertencem à elite financeira do mundo animal. Olivia já rendeu US$ 97 milhões em patrimônio, o equivalente a R$ 485 milhões.

A gatinha de Taylor Swift acumula participações em videoclipes da cantora. Também tem uma linha de produtos licenciados que estampa seu rosto em camisetas, canetas e estojos, além de ter participado de campanhas publicitárias para grandes marcas como Coca Cola e AT&T.